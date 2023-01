Letta | “Da Mattarella il messaggio di speranza e di futuro di cui ha bisogno l’Italia”

(Di domenica 1 gennaio 2023) ROMA – “Daildie didi cui ha. Il commento più semplice è dire quanto è stato saggio e lungimirante il Parlamento scorso a rieleggerlo per altri sette anni. Una sicurezza in mezzo a tante incertezze”. Così il segretario Pd Enrico, che aggiunge: “Lotta alle disuguaglianze, transizione ecologica e digitale, istruzione, giovani. Le priorità dici parlano di. E ci danno. Forte, chiaro e convincente ildel Presidente della Repubblica sulla guerra della Russia all’Ucraina. Ci conforta a continuare sulla linea che abbiamo tenuto finora”. L'articolo L'Opinionista.

... presidente della Regione, annuncia la candidatura alla guida del Pd , dopo l'addio di... Ma il 2022 è stato anche l'anno del ritorno nella bassa del presidente della Repubblica Sergio,...Draghi, irriso danella corsa al Quirinale, se la legava al dito: il tecnico distaccato, ... Il disastro targato EnricoNel frattempo, il Pd affrontava la campagna elettorale più ... Mattarella, consensi bipartisan. Meloni: grazie per l'incoraggiamento