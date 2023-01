L’equipe | Napoli in vantaggio su Ounahi | c’è già un’ipotesi di offerta

Leggi su napolipiu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Secondo l’autorevole quotidiano sportivo parigino, ilè innella trattativa per l’acquisto di Azzedine, attualmente in forza all’Angers. Calciomercatoin fiamme: secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano sportivo parigino L‘Equipe, ilè insull’acquisto del centrocampista marocchino Azzedine, attualmente in forza all’Angers. Nonostante l’interesse di altri club, ilsembrerebbe essere pronto a fare un’per il giocatore, disposto anche a lasciarlo in prestito all’Angers fino a giugno.inper l’acquisto diIlè in ...