Lens vs Paris Saint-Germain – possibli formazioni e ultime notizie

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ilaccoglie ilallo Stade Bollaert-Delelis per uno scontro al vertice della classifica di Ligue 1 tra i campioni e gli sfidanti inattesi. La squadra di Franck Haise è stata costretta a un pareggio senza reti dal Nizza nella sua prima partita di ritorno dalla Coppa del Mondo, mentre i parigini hanno lasciato che fosse davvero tardi per sconfiggere lo Strasburgo per 2-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 di domenica 1 gennaio 2023 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIl Nizza non ha avuto un tocco clinico quando ha affrontato il ...

Infobetting

...00 Nantes - Auxerre 15:00 Toulouse - Ajaccio 17:00 Lione - Clermont 20:45- PSG CALCIO - ...00 Crvena Zvezda - Real Madrid 20:00 Berlin - Milano Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 20:30......00 Nantes - Auxerre 15:00 Toulouse - Ajaccio 17:00 Lione - Clermont 20:45- PSG CALCIO - ...00 Crvena Zvezda - Real Madrid 20:00 Berlin - Milano Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 20:30... Lens-Paris Saint Germain (domenica 01 gennaio 2023 ore 20:45): convocati, formazioni, quote, pronostici. Ga... La partita Lens-PSG di domenica 1 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 17° giornata di Ligue 1 2022-2023 ...Lens-Psg, il pronostico del match in programma per la 17ª giornata di Ligue 1: scontro ad alta quota, il 2 fisso è un rischio ...