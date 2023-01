Lens-Psg | Donnarumma non perfetto in uscita | subito in gol Frankowski VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il Psg è sotto adopo pochi minuti. Avvio arrembante dei nero-oro ed è vantaggio per i padroni di casa con, che può sfruttare il mezzo svarione da parte di. Il portiere italiano, infatti, decide di uscire per smanacciare un pallone in mezzo, ma non è definitivo il suo intervento e la palla rimane lì per il gol dello 0-1. In alto ecco il. SportFace.