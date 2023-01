Lecce | l’obiettivo di mercato è Maleh della Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 gennaio 2023)didelin questa sessione diè rafforzare il centrocampo con il nome di YoussefIlin questa sessione dihadi completare il centrocampo giallorosso e il nome sul piatto del duo Corvino-Trinchera è Youssef. Si tratta di un centrocampista box to box, che farebbe comodo alla formazione di Marco Baroni e che è capace di trascinare un intero reparto, come quando due stagione fa trascinò il Venezia alla promozione in Serie A. In questa stagione è sceso in campo solo 7 volte, di cui 4 da titolare, e a gennaio potrebbe lasciare laper trovare più spazio. Al momento ilha avviato una trattativa e le parti lavorano ...