Lecce | fatta per l’arrivo di Maleh

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ilha chiuso perdi Youssef, centrocampista marocchino, dalla Fiorentina. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilha chiuso perdi Youssefdalla Fiorentina. Il centrocampista italo-marocchino passirà in giallorosso con la formula del prestito di 6 mesi con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Mancano adesso solo i documenti con la Fiorentina per arrivare ai momenti della firma e delle visite mediche del calciatore, che è pronto a cominciare una nuova avventura, rimanendo in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.