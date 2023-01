Le università sono le nuove caserme in cui si arruolano utili idioti del sistema

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ricordo come se fosse ieri il giorno in cui all’, assistendo a una lezione di sociologia alla facoltà di Lettere della Sapienza, mi dovetti sorbire un monologo squisitamente politico fuoriuscito dalla bocca del professore. Un sermone senza contraddittorio sullo stato delle cose, sull’offerta partitica e sugli errori dell’elettorato. Alla fine dell’omelia, come in un rito parecchio collaudato, seguì l’applauso scrosciante dell’aula gremita di studenti. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2022 Ascoltando le parole del professore, intrise di una chiarissima appartenenza ideologica (indovinate quale?), ebbi la sensazione di non essere affatto in un luogo adibito al sapere e alla conoscenza. Non era una lezione quella a cui stavo partecipando, bensì un comizio. Non era un’aula quella in cui mi trovavo, bensì una vera e ...