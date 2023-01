Le ultime parole di Benedetto XVI | «Signore | ti amo» Da domani in Vaticano l’omaggio dei fedeli

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) «, ti amo». Sono state queste lepronunciate, in italiano, da Papa emeritoXVI prima di spegnersi, nella notte del 31 dicembre 2022. Lo ha reso noto il portavoce delMatteo Bruni, precisando che la testimonianza diretta è stata raccolta dalla persona che vegliava sull’anziano Joseph Ratzinger. Il racconto più circostanziato di quell’ultima frase-testamento è riportato sul portale d’informazione della Santa Sede. Erano circa le 3 della mattina del 31 dicembre, alcune ore prima della morte, ricostruisce Vatican News raccogliendo la testimonianza di Georg Gänswein, il vescovo da sempre vicinissimo a Ratzinger.XVI non era ancora entrato in agonia, e in quel momento i suoi collaboratori e assistenti si erano dati il cambio: con lui, in ...