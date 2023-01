Le pesanti offese di Edoardo ad Antonella provocano la reazione del padre di lei | smette di seguirlo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 1 gennaio 2023) Come cambiano in pochi giorni gli equilibri nella casa del Grande Fratello VIP 7. Fino a poche settimane fa, ildiFiordelisi era già pronto a far preparare un contratto per vedere la ragazza al fianco dianche a Forum una volta finito il GF e adesso invece, a Forum, ci potrebbe andare lui, ma contro il Donnamaria. IldiFiordelisi ha smesso di seguiresui social e bisogna ammettere che dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore nella casa, la scelta è saggia. Questo dovrebbe far capire ai parenti che stanno fuori ( citofonare ai genitori di Pretelli) che è meglio non esporsi mai, nel bene o nel male, su quelle che sono le dinamiche della casa, perchè potresti ritrovarti la ragazza che odiavi all’altare con tuo figlio oppure pronto ...