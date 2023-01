Le parole di Mattarella | Repubblica | futuro e giovani in cima al suo discorso

(Di domenica 1 gennaio 2023) Roma, 1 gen. (Adnkronos) - E' la parola '', che ricorre 9 volte, quella più usata ieri sera dal presidente Sergio, nel suodi fine anno, rivolto agli italiani. Tra le 1834 usate, ricorrono con frequenza anche lelegate all'avvenire, con '' (8) e 'domani' (6), che si ripetono tante volte nell'intervento del Colle. Le' (8), nelle varie declinazioni, e anche 'ragazzi/e' (5), testimoniano poi il soffermarsi del capo dello Stato sui temi legati alle nuove generazioni. Ben 6 volte ricorre poi il termine 'libertà', a volte riferito al conflitto ucraino, altre al tema dei diritti, con riferimento all'Iran, ad esempio. Il termine guerra è presente 5 volte, come la parola 'responsabilità'. A quota 5 anche 'paese' ...

Sky Tg24

... il presidente Meloni ha condiviso ledel Capo dello Stato sulle gravi violazioni della ... Ha quindi manifestato al Presidentel'augurio più sincero per la prosecuzione del suo alto ......Repubblica Sergiocon il tradizionale messaggio agli italiani. Il Capo dello Stato ha ricordato la fase storica in cui viviamo, con la prima donna premier nella storia del Paese.... Discorso di fine anno di Mattarella, le reazioni. Meloni: "Grazie per l’incoraggiamento" (Adnkronos) - E' la parola 'Repubblica', che ricorre 9 volte, quella più usata ieri sera dal presidente Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, rivolto agli italiani. Tra le 1834 usate, ...Che cosa ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno del 31 dicembre 2022. Ecco il riassunto.