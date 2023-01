Le follie del Capodanno tra feriti e incidenti

Leggi su agi

(Di domenica 1 gennaio 2023) AGI - Sono due i bambini di Taranto che hanno avuto una mano amputata a causa dell'esplosione di petardi raccolti per strada la notte di. Parte della mano destra e delle dita sono state amputate anche a un bimbo di 8 anni che era in strada nel rione periferico di Paolo VI nel capoluogo pugliese. Il piccolo è giunto in mattinata all'ospedale di Taranto ma per la gravita' delle sue condizioni è stato subito trasferito al Policlinico di Bari dove i medici hanno dovuto effettuare l'amputazione. Il bambino ha anche problemi agli occhi perché il petardo gli è esploso in faccia. Nella notte diall'ospedale di Taranto i medici hanno amputato all'altezza del polso la mano destra a un bambino di 10 anni che aveva raccolto un petardo in strada a Lido Azzurro, altra zona periferica della città. Pare che il piccolo fosse in compagnia dei ...