Le code dei dinosauri e la velocità del suono

(Di domenica 1 gennaio 2023) I diplodocidi erano una famiglia dicon il collo lungo e, spesso,ancora più lunghe, che in alcune specie poteva raggiungere i 15 metri di lunghezza. Erano diffusi sulla Terra circa 150 milioni di anni fa, conosciuti principalmente grazie a scheletri ritrovati nel moderno nel Nord America. Per decenni gli studiosi hanno discusso se questipotessero muovere la coda asupersoniche, cioè a oltre 340 metri al secondo, creando un piccolo "boom sonico".Un nuovo studio, condotto da Simone Conti, dottorando al Politecnico di Milano e all'Universidade NOVA de Lisboa e pubblicato nella rivista Scientific Reports, aggiunge un nuovo tassello alla questione dellaraggiungibile dalla coda dei. Una ricerca precedente, infatti, affermava che i ...

Il Cittadino

Per il 5 gennaio, giornofunerali, prevediamo approssimativamente l'afflusso di 50 - 60mila ...500 volontari di Protezione Civile al giorno che avranno anche il compito di dare informazioni su......poveri per riempire le borse con quello che l'Opera Pia offre, facendole risparmiare quei 150 - 200 euro al mese di spese alimentari. Ma di storie del genere ce ne sono tante. In quelleche ... «IL CITTADINO» - L'impegno del quotidiano al fianco dei cittadini ... In UK i supermercati Aldi sono stati presi letteralmente d'assalto a causa del nuovo energy drink lanciato da due famosi YouTuber ...Velluto rosso, paillettes, total black: invece degli elementi tradizionali del dress code di Capodanno, Cecilia Rodriguez ha scelto l’estetica Barbiecore ...