L’augurio di Meloni per il 2023 | «Credeteci con me e risolleveremo questa nazione» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) «Il governo farò la sua parte quest’anno ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di risollevare, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più». Con queste parole Giorgiaha rivolto i suoi auguri agli italiani – con unmessaggio sui suoi canali social – «per undi orgoglio e di ottimismo». Nel breve saluto,ha rivolto un pensiero anche a Papa Francesco, il quale nelle scorse ore aveva fatto gli auguri alla premier e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’inizio dell’anno nuovo. «Voglio ringraziare particolarmente sua Santità Papa Francesco perche ha rivolto al governo in un giorno particolare come il ...