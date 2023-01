Latina | Astral autorizza la messa in sicurezza stradale di Borgo Santa Maria

(Di domenica 1 gennaio 2023)-“Il Comune diha già chiesto, ed ottenuto, il nulla osta necessario per effettuare interventi di manutenzione per lain”. Così, in una nota, Emilio Ranieri. Un intervento, il suo, che arriva dopo un comunicato diffuso dall’ex Consigliere Renzo Scalco il quale: “Non sa, forse, che l’impegno che ha preso a mezzo stampa – quello di appellarsi all’– è stato già assunto ed eseguito dal Comune dinel settembre del 2021. E che, nel 2022, hato a procedere”. Poi aggiunge: “Giusto accogliere un grido di allarme, quello dei cittadini e delle cittadine di...

Il Faro online

Latina, Astral autorizza la messa in sicurezza stradale di Borgo ... L'ex assessore Ranieri è voluto intervenire sulla polemica innescata nei giorni scorsi dall'ex Consigliere Comunale Renzo Scalco ...LATINA – "Il Comune di Latina ha già chiesto, ed ottenuto, il nulla osta necessario per effettuare interventi di manutenzione per la messa in sicurezza stradale a borgo Santa Maria. Si proceda, dunque ...