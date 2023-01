L' aperitivo di Franco Lucia | il papà di Fedez stupisce ancora | Facilissimo da preparare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ildel cantante è famosissimo sui social per le sue ricette sprint: ecco comeun albero di mozzarelline perfetto per gli aperitivi. Non tutti sanno che l'uomo che appare spesso nelle storie Instagram dei Ferragnez è ildel rapper che si è dimostrato un vero asso nella manica in cucina. Il profilo diè seguitissimo soprattutto da chi adora sperimentare nuove creazioni culinarie, ricette succulente e a tema. Proprio in occasione del Nataleha proposto una ricetta che però possiamo utilizzare fino alla fine delle feste natalizie e non solo. Si tratta di un albero di mozzarelline, ideale per unprima di pranzo e cena o per un brunch in famiglia. Insomma un'idea che non possiamo lasciarci sfuggire. Attenzione alla forma, ...