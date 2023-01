L’annus horribilis delle carceri italiane alla ricerca del senso politico

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 gennaio 2023) Non che gli anni precedenti siano stati “mirabili”, ma il 2022 si chiude con tutta una serie di risultati disastrosi per la politica detentiva, anche a fronte di una continua informazione su ciò che avviene in carcere, tra sovraffollamento, suicidi di detenuti ed agenti, e fughe rocambolesche. Ma si sa che nella mentalità generale, chi viene condannato ad una pena di reclusione è chiaramente considerato un “individuo cattivo” da punire nel peggiore dei modi, in barba al dettame costituzionale che ci chiama a ricordarci che dietro un carcerato c’è una persona che va rispettata in quanto tale. All’orizzonte del 2023, con una Legge di Bilancio in discussione, si prevede che il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per il conseguimento di risparmi di spesa dovrà ridurre i costi di circa 36 milioni nel giro di tre anni. Questo taglio avverrà attraverso ...