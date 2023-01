Agenzia ANSA

"Mahmood e Blanco, vincitori dell'ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival di Sanremo nella prima serata , il 7 febbraio": lo ha annunciatosul palco della trasmissione di Rai1 L'anno che verrà, in diretta da Perugia. Poco prima, sulle note della canzone vincitrice Brividi, si erano esibiti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni ...Sanremo 2023, Mahmood e Blanco ospiti della prima serata: l'in diretta a Capodanno. 'ti amo' Sanremo,e il mistero del 'no' di Silvia Toffanin: 'Ve lo spiego io come sono ... L'annuncio di Amadeus: Mahmood e Blanco ospiti a Sanremo Al Festival di Sanremo 2023 i cantanti italiani saranno soltanto quelli in gara, niente super ospiti perché – ha dichiarato Amadeus – "trovo ingiusto" nei confronti di quelli che si mettono in gioco.