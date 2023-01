L’anno orribile della sinistra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 gennaio 2023) Un annus talmente horribilis da diventare quasi divertente, almeno visto con le lenti del sarcasmo. Perché in casa comunista, consoliamoci un po’ così, se ci è lecito, si è ribaltata ogni prospettiva e il futuro da sogno s’è disciolto in un presente da incubo. Eh già. Avevano cominciato belli tronfi in casa piddina, spocchiosi come non mai: tutto pareva andare a gonfie vele, il regime a trazione cinese filava come la Transiberiana, l’informazione ne cantava le lodi, il banchiere al governo vessava e rivessava, l’uomo del Colle sorvegliava benevolente, perfino quello di là dal Tevere, il più compagno di tutti, benediceva compiaciuto. Lo stato concetrazionario sarebbe continuato chissà fino a quando, e nel frattempo quella di un libero voto si stagliava come una prospettiva sempre più irreale, tanto più che la cittadinanza, degradata a plebe, pareva svuotata, priva di qualsiasi ...