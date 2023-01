‘L’anno che verrà’ | il 2023 non sarà palindromo | ma senza pace e con pochi voti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Per essere un anno migliore del 2022, albasterebbe essere un anno un po’, secondo questa sequenza:-guerra-2022--guerra-. Non è affatto sicuro, però, che ci riesca: se ne va un anno di guerra e s’annuncia un anno di guerra. L’invasione dell’Ucraina, il 24 febbraio, ci colse quasi di sorpresa, nonostante mesi di allarmi e di preparativi. L’invasione pare non potere avere fine e sembra essersi incancrenita e cronicizzata. Dal conflitto non s’intravvede una via d’uscita e, anzi, si prospetta, dopo l’inverno, una nuova fase di offensive e controffensive. Ucrainalaa coglierci di sorpresa? Lo si può sperare, non c’è da crederci. Non c’è al momento un’iniziativa diplomatica di ...