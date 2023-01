L’Anno che Verrà chiude col mimo di un pomp*no – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 1 gennaio 2023) Fuoriprogramma a L'Anno cheChiusura coi “botti” perche, ma non ci riferiamo né a quelli di Capodanno né agli ascolti tv registrati dallo show condotto da Amadeus. Sul finale della lunga diretta su Rai 1, per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023, si consuma infatti un “epico” fuoriprogramma. Mentre scorrono i titoli di coda e il nuovo anno è ufficialmente partito, sul palco di Piazza IV Novembre a Perugia cantano i Matia Bazar e tra il pubblico scattano saluti e baci rivolti alle telecamere “volanti” che inquadrano dall’alto lo spettacolo. Tra la folla, però, qualcuno trova il modo di farsi notare più di altri: “sbuca” infatti in primo piano un ragazzo che nell’euforia generale della festa in piazza mima la stimolazione erotica orale del pene; più volgarmente, accenna un virtuale ...