L’Anno che Verrà batte Capodanno in Musica | determinante l’esibizione di LDA

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ilin tv si è acceso con l’ultima sfida tra Rai e Mediaset, nello specifico trachein. C’era molta attesa su chi la spuntasse nell’evento dell’ultimo dele alla fine le aspettative sono state rispettate. Sì perché a trionfare è stato Amadeus, il quale ha registrato un nuovo record di ascolti per il suo show. A determinare la vittoria finale è statadi LDA, uno dei cantati più discussi nell’ultimo periodo.che: Amadeus vince la sfida diE’ ancora una volta Amadeus il re di, il quale ha trionfato grazie all’ottimo riscontro ottenuto dache. Il cast è stato ...

Today.it

... cioè undopo la sua elezione. Rispecchiava la sua ... "Io, a livello personale,'ho incontrato diverse volte, quando era ... ma era un professorecercava di spiegare, non lo faceva con il dito ...È la ventesima nazione ad adottare'euro e il sistema di facilitazione della circolazione dell'area Schengen. La Croazia festeggia un inizio dell'storico,va festeggiato per utilizzare le ... L'anno che verrà: le telecamere inquadrano il pubblico, il gesto a luci rosse in diretta tv (VIDEO)