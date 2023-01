L'Al Nassr ci ha preso gusto | vuole due pezzi del Real di Ronaldo

Goal.com

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo all' Alha scosso il mondo del calcio per le cifre da capogiro del contratto firmato dall'ex Juventus :...del fuoriclasse portoghese e il Sun hain ...'Al -' in arabo vuol dire 'vittoria', per questo diverse società in Medio Oriente hanno lo ... ex presidente della Saudi Pro League, che ad aprile 2021 hail posto di Safwan Al - Suwaiket ... Al-Nassr, chi è il proprietario del club che ha preso Cristiano Ronaldo In Inghilterra i tabloid scatenati a caccia della nuova Cristiano Mansion: individuata una casa principesca da 13 milioni di euro ...Dove andrà a vivere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: quanto costa la villa da sogno del fuoriclasse portoghese, che è diventato sarà un ...