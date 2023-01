L’acido butirrico chiave per combattere l’obesità infantile L’esperto avverte | “Resta cruciale una corretta alimentazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) L’Italia è al quarto posto in Europa per sovrappeso e obesità. Un primato tutt’altro che lusinghiero che diventa più pesante se consideriamo solo il fattore obesità: in questo caso il nostro Paese occupa il secondo posto, come rivela lo studio Childhood Obesity Surveillance Initiative, redatto dall’Ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha raccolto i dati dal 2018 al 2020 in 33 Paesi della regione europea. Ecco perché desta particolare interesse la ricerca, unica nel suo genere in ambito pediatrico, denominata Bapo (Butyrate Against Pediatric Obesity), condotta su bambini affetti da obesità, con il coordinamento di Roberto Berni Canani, professore di pediatria presso il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II, e direttore del laboratorio di Immuno-nutrizione del CEINGE ...