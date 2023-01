La verità nascosta su Soumahoro | quello che nessuno ha mai detto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Novanta giorni di scandali, supercazzole e sbertucciamenti. Buon per lui che ad offuscarli un po', per ora, è arrivato il Qatargate. Da ragazzo Aboubakarha scritto la tesi sulla "condizione dei migranti nel mercato del lavoro italiano" e vent' anni dopo s' è scoperto che la moglie e la suocera, a capo di due coop di lavoratori migranti a Latina, i migranti non li pagavano. Nel mentre Libero ha scoperto i selfie della moglie Liliane, con vestiti e borse di lusso - se è finito il pane i migranti mangino brioche - e da lì il soprannome Lady Gucci. Povero Abou: ce l'hanno tutti con lui, non perché è piccolo, ma solo perché è nero, hacosì nel mitologico video in cui finge di piangere (altro che Dan Harrow che all'Isola dei Famosi confessa alla sua di moglie di aver rubato i cestini perché aveva fame) e giura che degli affari di consorte e ...