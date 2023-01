La transizione energetica | il carbone e il salto triplo da mettere in conto

Leggi su formiche

(Di domenica 1 gennaio 2023) Fa una certa impressione scoprire che nel 2022 ilsegnerà un doppio massimo storico, in termini di utilizzo (dopo il record già raggiunto lo scorso anno), così come di produzione. E che sarà proprio l’Europa, insieme all’India, a guidare questo nuovo Rinascimento. Sin da luglio un rapporto Ember ci rassicurava, in merito alla produzione di energia elettrica: “Non sarà un ritorno dele l’impatto in Europa sarà limitato”, senza deragliamenti lungo la strada della decarbonizzazione. Poi a dicembre, peraltro proprio a ridosso delle cruciali decisioni che l’Ue si apprestava a prendere sui temi energetici, anche i diversi rapporti aggiornati dell’autorevole Iea. Nel mondo “c’è una convergenza di fattori che supporta la domanda di” e tuttavia si tratta di “un aumento temporaneo, che durerà qualche anno”, almeno fino al ...