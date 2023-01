La top model Bianca Balti mostra le cicatrici della mastectomia | «Nuovo anno | nuova me»

(Di domenica 1 gennaio 2023) Nuda sul letto e con una cicatrice sotto il seno destro. Si èta così – con un corpo consapevole –, la toplodigiana che ha deciso di sottoporsi a doppiaper ridurre la possibilità di ammalarsi di cancro. Per celebrare l’arrivo del, la 38enne ha pubblicato su Instagram tre foto che la ritraggono nuda e sorridente, con la mano sinistra appoggiata sul seno e in evidenza una delle. «New Year, New Me (i gatti potrebbero avere 10 vite, dopo tutto)», ha scritto sui social.ha scoperto tempo fa di essere portatricemutazione genetica BRCA1 che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e all’ovaie e che l’aveva spinta ad annunciare l’8 dicembre ...

