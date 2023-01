La salma di papa Ratzinger esposta al Mater Ecclesiae. Benedetto ha il rosario tra le mani

QUOTIDIANO NAZIONALE

LadiRatzinger esposta nella cappella del monastero di Mater Ecclesiae Per approfondire : Foto : LadiRatzinger esposta nella cappella del monastero Mater EcclesiaeSono state diffuse dalla Sala Stampa della Santa Sede le immagini delladelemerito Benedetto XVI, che riposa nella cappella del Monastero Mater Ecclesiae, all'interno dei Giardini Vaticani, prima di essere traslato domani nella basilica di San Pietro. Joseph ... Funerali Ratzinger: il programma. Quando viene esposta la salma e dove sarà la tomba I resti dell'ex Pontefice sono stati esposti nelle scorse ore in Vaticano, in attesa della giornata di domani e dei funerali.Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.