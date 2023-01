La Salernitana sogna Isco | contatti già avviati

Leggi su napolipiu

(Di domenica 1 gennaio 2023) Lavuole, il club campano dopo Ochoa vuole prendere anche un altro nome di grande richiamo per il pubblico. Le ultime novità di calciomercato per lasono di un club interessato a. L’ex Real Madrid a soli 30 anni si trova svincolato. La sua carriera sembrava dovesse essere sfavillante, invece si è arenata troppo presto. Dal punto di vista tecnico è un giocatore che non si discute, ma da tanto, troppo tempo, non riesce a fare la differenza. È chiaro che per un club come lapoter averein rosa potrebbe essere un ottimo colpo. Anche perché se il giocatore spagnolo dovesse ritrovare la giusta forma fisica e mentale, potrebbe essere sicuramente un super acquisto per il club campano. Secondo quanto fanno sapere i media italiani il direttore ...