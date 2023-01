La reazione del padre di Antonella Fiordelisi dopo la rottura con Donnamaria | la netta presa di posizione

(Di domenica 1 gennaio 2023)diper il papà di. Stefano, che gestisce in prima persona il numerosissimo account della figlia, ha deciso di fare una mossa social decisamente forte, speciele ultime dinamiche avvenute con Edoardonella Casa del Grande Fratello Vip.chiude con: ladeldella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sky Tg24

Ma la madre di Pelé, che era a conoscenzafatto che il figlio fosse ricoverato in ospedale, non ... è tenuta sotto costante controllo medico e i familiari temono la suaalla notizia della ...... proprio quando i concorrenti si accingevano a festeggiare l'imminente arrivonuovo anno. Ecco ... che ha rapidamente scatenato in lei unamolto aggressiva. Quando Micol ha fatto notare a ... Discorso di fine anno di Mattarella, le reazioni. Meloni: "Grazie per l’incoraggiamento" La reazione del padre di Antonella Fiordelisi dopo la rottura con Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip: la netta presa di posizione.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...