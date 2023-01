La prima premier donna | tasse e appello ai giovani Il discorso di Mattarella

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 gennaio 2023) Sergio, per l'ottava volta - ladel suo secondo "inatteso" mandato - si rivolge agli italiani per il messaggio di fine anno. Il Capo dello Stato entra nelle case dalla "Sala della Musica", situata nell'ala neoclassica della Palazzina del Quirinale. Alle sue spalle una finestra su Roma, l'albero di Natale e le bandiere dell'Italia, dell'Ue e della presidenza della Repubblica. Se "impegnativi e complessi" sono stati i sette anni passati, non da meno è stato quello che volge al termine. Le elezioni, svoltesi per lavolta in autunno dopo la crisi del governo Draghi, hanno fornito un risultato elettorale "chiaro", che hanno portato alla nascita dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. "Per lavolta, da una- sottolinea- È questa una novità di ...