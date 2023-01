La politica al centro del discorso di Mattarella che non nomina Mario Draghi

(Di domenica 1 gennaio 2023) 16 minuti per il primodel suo secondo mandato. Sergiosi è rivolto agli italiani con parole sentite ed il tono pacato toccando tutti i temi centrali della vita del paese senza mancare riferimenti alla guerra in Ucraina ed all'ambiente. Il primo riferimento importante però è stato dedicato allainterna, per un 2022 cominciato proprio a gennaio con la sua per certi versi sorprendente rielezione e proseguito poi con la crisi di governo, le elezioni anticipate e la nascita dell'esecutivo di Giorgia Meloni «Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E' questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà». Parole a cui poco dopo la stessa Meloni ha risposto con ...

MessinaToday

... al rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita... ponendo sempre più alla persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive. So ...... al rispetto di regole che non possono essere disattese, del ruolo di ciascuno nella vita... ponendo sempre più alla persona e i suoi bisogni concreti, nel territorio in cui vive". "So ... VIDEO | La promessa di Schifani: "Al centro della mia azione politica ci sono e ci saranno soltanto i siciliani" "Chi non si occupa di sviluppare politiche per abbassare il livello di inquinamento atmosferico sta commettendo dei crimini..." - dal blog di L. Gallo ...Un discorso di quasi 17 minuti con il quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato direttamente ai cittadini italiani. Le ...