La nuova villa di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita | 8 camere da letto!

(Di domenica 1 gennaio 2023)è pronto ad iniziare unaavventura, è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Al Nassr. Le qualità del calciatore non sono assolutamente in discussione, gli ultimi mesi dal punto di vista sportivo sono stati difficilissimi. L’ex Juventus è reduce dalla rottura con il Manchester United e dalla rescissione del contratto con i Red Devils. E’ finito nel mirino di alcuni club, ma l’offerta più vantaggiosa è stata quella dall’Al Nassr. Sul piatto cifre da capogiro: 70 milioni di euro di paga base, per un totale di 175 milioni garantiti nel corso della permanenza in. A questo vanno aggiunti i bonus, i diritti di immagini ed altri accordi pubblicitari in grado di far lievitare lo stipendi a 200 milioni di euro a stagione, per un totale di 500 milioni. ...

