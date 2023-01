La nuova fiamma di Leonardo DiCaprio? La figlia di Lorenzo Lamas | Victoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) Pare chevoglia confermare (suo malgrado?) l’ormai nota “teoria dei 25 anni”. Sui social da tempo rimbalza, con tanto di meme e battute ironiche, la storia che vede l’attore innamorarsi di ragazze molto giovane e poi lasciarle prima del 26esimo anno di età. L’ultima presunta storia d’amore di, quella con Gigi Hadid (che di anni ne ha 27) stava quasi per “sfatare la credenza” ma ecco che, a quanto pare, i due si sarebbero già lasciati. Se mai sono stati insieme. E ci sarebbe già unaper l’attore:di. La modella ha 23 anni e secondo il papà è innamorata della star di The Wolf of Wall Street. “Penso che si siano incontrati il ??mese scorso. Non sono sicuro delle ...