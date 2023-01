La mamma di Pelé non sa ancora che il figlio è morto

Sport Fanpage

Giovedì sera la morte di O Rei. Ma a distanza di quasi 48 ore la(100 anni compiuti a novembre scorso) del leggendario calciatore brasiliano non sa ancora della morte del figlio morto ad 82 anni per un tumore. Lo ha ...Grazie per ogni giorno al tuo fianco,". Leggi anchee il suo patrimonio da 100 milioni di dollari: la famiglia e il caso della figlia mai incontrata È morto, addio a O Rei del calcio ... La mamma di Pelè non sa ancora che il figlio è morto: Vive nel suo ...