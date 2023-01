La lite | la spranga | le coltellate | nordafricano ucciso per un apprezzamento

ilGiornale.it

... 'Non ci dividiamo' Uccide il vicino di casa a coltellate, morto uomo di 51 anni: 'per futili ... poi colpito alla testa con unadi ferro e infine con un grosso masso causandone il decesso. ...... mentre ha picchiato l'altro con unadi ferro. Il pubblico ministero della procura, Giulia ... Gli altri episodi di violenza Durante un'altra, sempre per futili motivi, il padre avrebbe ... La lite, la spranga, le coltellate: nordafricano ucciso per un ... Un ragazzo sarebbe stato colpito a morte con un coltello a serramanico e una spranga all'esterno di una discoteca a Vittoria, in Sicilia ...Omicidio Vittoria un ragazzo è stato ucciso nella notte di Capodanno dopo aver rivolto un complimento ad una ragazza. Aggressori in fuga.