La Juventus in Serie B? Le conseguenza apocalittiche sul calcio italiano

(Di domenica 1 gennaio 2023) La situazione in casanon è delle più rosee e questo sta mettendo in grave crisi non solo i bianconeri, ma tutto il. La squadra più importante delè senza ombra di dubbio la, con la Vecchia Signora che ha avuto modo nel corso della propria leggendaria storia di vincere un totale di 36 Scudetti, il che la fa essere la squadra più nota non soltanto nel Belpaese ma anche in tutta Europa. I problemi legati al bilancio in questi ultimi mesi sicuramente hanno creato non pochi problemi, ma nonostante questo è meraviglioso constatare come il popolo bianconero sia sempre rimasto a fianco della propria squadra, con Twitter che è più volte impazzito di fronte a certe dichiarazioni. LaPresseSono tantissimi infatti gli anti juventini in tutta ...

No, non più anatroccolo, ma cigno, pronto a disputare di nuovo il campionato diA. Il nuovo ... può continuare a scrivere la storia, dopo aver pareggiato in casa della, dopo aver ...31/12/2022 - 21:18 Cristiano Ronaldo, a conti fatti, per laè stato più un debito che un guadagno. Ha fatto rimanere i bianconeri ai vertici dellaA, ma i soldi spesi per il suo acquisto erano finalizzati alla vittoria in Champions, un obiettivo ...Finito il Mondiale in Qatar, si ricomincia a fare sul serio: non manca molto alla ripresa del campionato di Serie A, ma anche all’apertura ufficiale del calciomercato. Il 2 gennaio si avvicina e molti ...La situazione in casa Juventus non è delle più rosee e questo sta mettendo in grave crisi non solo i bianconeri, ma tutto il calcio italiano.