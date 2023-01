La festa con gli amici del coro | poi le contrazioni | così è nato Giuseppe | il primo del 2023

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 gennaio 2023) Ildelall’Ospedale di Treviglio-Caravaggio è. All’1.04, mamma Claudia Magni, ha dato alla luce il suo meraviglioso secondogenito che pesa 2900 grammi.è già la gioia della famiglia Zappoli, di papà Andrea e, soprattutto della sorellina Alice, 9 anni. La famiglia, originaria del capoluogo della bassa, vive a Castel Rozzone. Mamma Claudia, 38 anni, casalinga, e papà Andrea, 37 anni, cercavano da tempo un fratellino per Alice. E tante coincidenze hanno voluto che fosse maschio e chiamatocome il nonno paterno, compianto e stimatissimo agente della polizia locale di Treviglio, e come uno zio di Claudio, scomparso l’anno scorso. Alla gioia della famiglia, si associano i nonni: Rosa, Patrizia, ex dipendente dell’Ospedale di ...