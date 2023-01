La Croazia adotta l’euro ed entra nell’area Schengen | festa a Zagabria | cosa cambia – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 1 gennaio 2023) Da oggi, 1 gennaio 2023, laufficialmenteeddi libera circolazione. Con la mezzanotte il Paese ha detto addio anche alla sua valuta, la kuna, diventando così il 20esimo membro delzona e la 27esima nazione della zona. Quest’ultima permette agli Stati che ne fanno parte di circolare senza passaporto. Non sono mancati i festeggiamenti per l’occasione, che si sono concti in due principali valichi di confine, con la Slovenia e con l’Ungheria, e in un bancomat nel centro della capitale. Il ministro degli Interni Davor Bozinovi? ha premuto simbolicamente per l’ultima volta il pulsante per alzare la rampa e lasciar poco dopo passare le prime ...