La Croazia adotta l’euro ed entra nell’area Schengen

(Di domenica 1 gennaio 2023) ROMA – Con il nuovo anno lahato ufficialmenteed ètadi libera circolazione, due importanti passi per il Paese balcanico dopo l’adesione all’Ue quasi dieci anni fa. A mezzanotte laha detto addio alla sua valuta, la kuna, ed è diventata il 20esimo membro della zona euro. È diventata anche la 27esima nazione della zona, che consente di circolare senza dover presentare un documento tra gli Stati membri. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

