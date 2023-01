Corriere dello Sport

SANTOS (Brasile) - La maglia numero 10 del Santos resterà a disposizione dei calciatori della rosa. Dopo la morte di Pelè, la famiglia del fuoriclasse brasiliano aveva chiesto al club di ritirare la ...Piantedosi, dove manda la nave Ong:. E il Pd frigna: "Perché" La clamorosa scelta del Santos: "Non ritiriamo la 10 di Pelé". Ma c'è un motivo Il presidente Andrés Rueda ha già sciolto i dubbi sulla decisione che sarebbe dovuta passare per il Consiglio del club bianconero ...Scivolone di Elly Schlein, che per criticare il governo Meloni spara a zero sui voucer, invocando il lavoro a tempo indeterminato. Furiosa la reazione sui social ...