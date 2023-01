La chiesa e le prime esequie di un Papa emerito | un protocollo da inventare

RaiNews

- Da domani la salma di Benedetto XVI sarà esposta per l'ultimo omaggio dei fedeli. Resta ancora da definire nei dettagli il protocollo delle cerimonie. Secondo la volontà di Ratzinger saranno ...... Simone Inzaghi © LaPresseInevitabile chiedersi se gli equilibri saranno gli stessi delle... naturalmente, quando tornerà), potrebbe esserci uno trae Di Maria, facendoli agire da ... Papa Francesco: affidiamo a Maria l'amato Benedetto XVI - Ratzinger, le prime immagini della salma: veste paramenti rossi e mitra in testa - Ratzinger, le prime immagini della salma: veste paramenti rossi e mitra in testa la critica al liberismo), il primo pontefice tedesco della Chiesa Cattolica, colui che ha aperto la prima vera commissione di inchiesta in Vaticano per perseguire i reati di pedofilia commessi dai ...Si è spento all'età di 95 anni Benedetto XVI, 265mo Papa della Chiesa cattolica dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013. Le sue condizioni si erano aggravate con l'avanzare dell'età. Papa Francesco ave ...