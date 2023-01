Kim spara un altro missile per festeggiare il Capodanno

Leggi su formiche

(Di domenica 1 gennaio 2023) Il leader nordcoreano Kim Jong Un è entrato nel 2023 come usciva dal 2022: untest missilistico che rientra nel set che lo scorso anno ha raggiunto un numero record. Kim ha anche ordinato l’espansione “esponenziale” dell’arsenale nucleare del suo Paese e lo sviluppo di unbalistico intercontinentale ancora più potente, secondo quanto propagandato dai media statali. Le mosse di Kim sono in linea con la direzione generale della sua leadership e dunque del suo programma nucleare (che della leadership è il vettore). Il satrapo nordcoreano ha ripetutamente giurato di aumentare sia la qualità che la quantità del suo arsenale per far fronte a quella che definisce l’ostilità degli Stati Uniti. Pyongyang mira a ottenere lo status di potenza atomica: la deterrenza correlata le permetterebbe di avere maggiori leve si tavoli di confronto con gli ...