(Di domenica 1 gennaio 2023) Centinaia di, tra cui 205 elefanti, 512 gnu, 381 zebre, sono morti nelle riserve naturali delnegli ultimi nove mesi a causa della peggiore siccità degli ultimi decenni. Alcune zone del Paese hanno registrato quattro stagioni consecutive di piogge insufficienti, con effetti disastrosi per le persone e gli. Le immagini mostrano anche un elefante morto, ucciso dai ranger delWildlife Service perché era entrato nella città di Wamba uccidendo una donna. Le zanne sono state prelevate per impedire che l'avorio venisse messo in vendita sul mercato nero. La carne, invece, è stata data alla gente del posto che lotta contro la fame.

Il Sole 24 ORE

Ognuno dei tre giovani, è arrivato nel 2022.è un incrocio maremmano, entrata in canile il 30 agosto con altre due sorelle. Aveva circa 4 mesi e all'arrivo era molto impaurita. Pippo fa ...... oasi straordinaria in cui i volontari si prendono cura degli. Voglia di natura ... In cerca di un Capodanno da cartolina Un safari inpotrebbe essere una splendida idea. Fra le esperienze ... Kenya, animali lottano per la sopravvivenza - Il Sole 24 ORE Centinaia di animali, tra cui 205 elefanti, 512 gnu, 381 zebre, sono morti nelle riserve naturali del Kenya negli ultimi nove mesi a causa della peggiore ...(LaPresse) Centinaia di animali, tra cui 205 elefanti, 512 gnu, 381 zebre, sono morti nelle riserve naturali del Kenya negli ultimi nove mesi a ...