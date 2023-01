Juve | Di Maria-Paredes via a giugno? Le ultime sui due argentini

La Gazzetta dello Sport

Foto e video hanno fatto il giro dei social, scatenando la reazione dei tifosi bianconeri, infuriati per il fatto che Die Paredes non sono ancora rientrati a Torino a differenza di altri ...Il centravanti serbo se la vede con una brutta pubalgia, problema che lo ha condizionato al Mondiale: sta adesso provando a smaltirlo completamente con il supporto dello staff della, ma serve ... Juve, Di Maria e Paredes rientreranno il 2. E fra i tifosi scoppia il malumore Secondo Tuttosport Allegri vorrebbe la conferma del francese. Possibile incontro con la mamma-agente per parlare di prolungamento di contratto ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...