Juve a Cremona con Chiesa | in attesa di Vlahovic Soulé verso il sorpasso a destra?

Tutto Juve

Nel primo scorcio di campionato i bianconeri hanno subito meno gol di tutti (7 reti), mentre in fase realizzativa i numeri sono migliorabili, visto che i 24 gol segnati mettono lasul quinto ...Sfogliando l'agenda bianconera il primo appuntamento contrassegnato da un circolino rosso sarà fra tre giorni: il 4 gennaio laè attesa aper la ripresa del campionato, in quello che ... JUVE INDIETRO, A CREMONA SERVE ALTRO La Juve il 4 gennaio ripartirà con la coppia d'attacco Milik-Kean, ma l'ala è pronta ad alzare il minutaggio, dopo gli assaggi con Psg, Inter e Lazio prima della pausa. Resta da decidere chi giocherà ...Daniele Rugani non è mai riuscito a compiere il grande salto di qualità con la Juve e per questo motivo a gennaio rischia di andarsene.