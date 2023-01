Jurassic World – Il dominio | trama | cast | trailer e streaming del film su Sky Cinema

Leggi su tpi

(Di domenica 1 gennaio 2023) Questa sera, 1 gennaio 2023, su SkyUno va in onda il– Il. Si tratta della prima visione in onda su Skynel primo giorno del nuovo anno, disponibile anche in 4K HDR. Ildiretto da Colin Trevorrow è il sequel di– Il regno distrutto, sesto capitolo della popolare saga. Ma qual è la, il, ile dove vedere in– Il? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Ildiretto da Colin Trevorrow, è il terzo episodio della saga...