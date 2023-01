Jannik Schümann | Franz di Sissi festeggia l’anniversario con il fidanzato

Leggi su biccy

(Di domenica 1 gennaio 2023) Due anni fa esattiha fatto coming out in maniera molto naturale, pubblicando una foto su Instagram insieme al suo, Felix Kruck. La reazione dei suoi follower è stata esemplare e lui li ha ringraziati in una storia: “Non riesco ad esprimere a parole i miei sentimenti. Sono sopraffatto da tutti questi messaggi, i commenti e l’amore che ci avete dato! Grazie! Il 2021 sarà un buon anno. Lo sento davvero“. I due da quel momento non hanno mai smesso di caricare loro scatti, comprese delle bellissime foto fatte in Italia durante le vacanze estive di qualche mese fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSchu?mann (@.schuemann) Visualizza questo post su Instagram Un post ...