Israeliana accoltellata alla stazione di Roma | è caccia all’uomo

(Di domenica 1 gennaio 2023) O = = AGI0363 3 CRO 0 R01 / = IL PUNTO =, e’= (AGI) –, 1 gen. – Una turistadi 24 anni e’ statapiu’ volte la sera di CapodannoTermini di. A sferrare i colpi un uomo che, dopo averla ferita, e’ fuggito via. La giovane, soccorsa dal 118, e’ stata trasportata al Policlinico Umberto Primo dove e’ ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia d’urgenza. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e non e’ in pericolo di vita. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato, ed e’ stata sottoposta nella notte a un trattamento di radiologia interventistica. La donna e’ stata ferita anche a un polmone, ma in modo ...

Una ragazza di nazionalità israeliana di 24 anni è stata accoltellata a Roma, forse nel corso di un tentativo di rapina, ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I. In base a quanto si apprende l'aggressore è fuggito. I fatti sarebbero avvenuti mentre la turista si trovava alla stazione Termini di Roma. Il fatto è accaduto alle 21.45 circa di sabato 31 dicembre.