Agenzia ANSA

Una decisione "vergognosa" che "non impegna". Così il premier Benyaminha bollato la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu di deferire alla Corte internazionale di giustizia "l'occupazione" del "territorio palestinese" ...Zelensky, da parte sua, voleva in cambio dala rassicurazione chefornisse a Kiev il suo sistema di difesa aerea.non ha preso alcun impegno in tal senso, perché ha un ... Israele: Netanyahu, da Assemblea Onu decisione 'vergognosa' - Medio Oriente Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato venerdì sera a favore della richiesta di un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia sulle conseguenze dell'occupazione isra ...