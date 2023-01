Irene Ethel Mansfield | chi è la moglie del Mago Silvan | “Sono affascinato dalle donne | lei è sempre stasta gelosa”

(Di domenica 1 gennaio 2023)è la, di origine inglese, con cui ha dato alla luce i due figli Sara Olga e Stefano. Purtroppopochissime le informazioni sulla donna che ha ammaliato il noto prestigiatore, soprattutto perché Aldo Savoldello, vero nome dell’artista, non ama molto i social e parlare della sua vita affettiva. In base alle notizie diffuse in rete, possiamo collocare però le nozze fra i due nel periodo di maggior successo dell’illusionista e in prossimità del suo ritorno in Italia dopo tanti anni in giro per il mondo. Negli anni Settanta infatti la coppia si presenta all’altare, come dimostra la decisione didi partire in seguito per l’Inghilterra per debuttare al Teatro Palladium di Londra. I due compariranno ...

Tag24

Mansfield è stata sentimentalmente legata per anni al Mago Silvan. Ma chi era e come si sono conosciuti Ecco come è iniziata la loro magica storia d'amore. Mago Silvan , pseudonimo di ...... Marco e Pippo , i Blonde Brothers , Symon , GiuliaTomasi , Ultrajam , ballerine e ballerini ... Umberto Smaila , Vivian Grillo , Franco Zanellato , Tobia Lanaro ,Guglielmi , coro ... Silvan: età, moglie e figli del mago We remember the entertainers, TV personalities and other notable people as we look back on the legacies they left behind ...Mago Silvan età. Nato a Venezia il 18 maggio 1937, il mago Silvan (pseudonimo di Aldo Savoldello) è un illusionista italiano. Mago Silvan età, moglie, figli Silvan ha 85 anni. E' stato sposato con Ire ...